Visite historique guidée du Bureau international des poids et mesures à Sèvres Bureau international des poids et mesures Saint-Cloud, 16 septembre 2023, Saint-Cloud.

Visite historique guidée du Bureau international des poids et mesures à Sèvres 16 et 17 septembre Bureau international des poids et mesures Les groupes sont accueillis sur inscription préalable et dans la limite des places disponibles.

Visite historique commentée du Bureau international des poids et mesures (BIPM).

Niché dans son écrin de verdure sur les hauteurs du Domaine national de Saint-Cloud, le Bureau international des poids et mesures (BIPM) est l’une des plus anciennes organisations internationales. Il est fondé le 20 mai 1875 par un traité destiné à « assurer l’unification internationale et le perfectionnement du système métrique ». Connu du grand public pour être le gardien des prototypes internationaux du mètre et du kilogramme, les missions du BIPM n’ont cessé d’évoluer. Une centaine d’États participent aujourd’hui à ses activités.

La visite historique commentée d’une heure à une heure trente permettra aux visiteurs de découvrir le Pavillon de Breteuil (inauguré en 1672 par Louis XIV et confié deux siècles plus tard au Bureau international des poids et mesures pour s’y établir) ainsi que les jardins à la française (Grand Parterre, pépinière).La collection d’instruments anciens du BIPM permettra aux visiteurs de mieux connaître les grandes figures de la science qui ont contribué à son histoire.

Le Bureau international des poids et mesures est l'organisation intergouvernementale créée par la Convention du Mètre en 1875 dont les États Membres agissent en commun concernant les sujets liés à la science des mesures et aux étalons de mesure. Il publie le Système international d'unités (SI) et produit l'échelle de temps de référence (UTC).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

