Permanences numériques Bureau Gironde Habitat Bègles, 19 juillet 2023, Bègles. Permanences numériques 19 juillet – 21 décembre Bureau Gironde Habitat Gratuit – sans rendez-vous Un problème d'accès à vos droits ? Une difficulté numérique ?

Il y a forcément une solution !

Durée de 3h00 – gratuit – sans rendez-vous –

Pour plus de renseignements 07.86.41.99.28. Cette action est menée en collaboration avec le bailleur Gironde Habitat ainsi que le Programme de Réussite Éducative de Bègles. Bureau Gironde Habitat 4 cité le Dorat Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0786419928 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T14:00:00+02:00 – 2023-07-19T17:00:00+02:00

