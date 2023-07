Circuit en autonomie : de Leblanc à Lupin … à vélo Bureau d’informations touristiques Jumièges, 15 septembre 2023, Jumièges.

Circuit en autonomie : de Leblanc à Lupin … à vélo 15 – 17 septembre Bureau d’informations touristiques Circuit à réaliser en autonomie avec brochure, à télécharger ou à retirer au bureau d’informations touristiques.

Sur votre petite reine, partez à la découverte de l’écrivain Maurice Leblanc et de son célèbre cambrioleur Arsène Lupin en parcourant Jumièges, Yainville, Le Trait et Saint-Wandrille, terres familières à Leblanc et sa famille.

Brochure à télécharger sur metropole-rouen-normandie.fr/journees-europeennes-du-matrimoine-et-du-patrimoine ou à retirer au bureau d’informations touristiques de Jumièges

Bureau d'informations touristiques Rue Guillaume le Conquérant, 76480 Jumièges Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie http://metropole-rouen-normandie.fr/journees-europeennes-du-matrimoine-et-du-patrimoine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

