Visite guidée de la bastide de Tournon-d’Agenais Bureau d’information Touristique Tournon-d’Agenais, 16 septembre 2023, Tournon-d'Agenais.

Visite guidée de la bastide de Tournon-d’Agenais 16 et 17 septembre Bureau d’information Touristique Gratuit. Entrée libre.

Francis Delpeyrou est un enfant de Tournon d’Agenais très attaché au village et très impliqué dans le déroulement des ses animations. Cela lui donne une grande légitimité pour raconter aussi bien l’histoire avec un grand H que les nombreuses anecdotes qui vous feront découvrir la vie d’une Bastide typique du sud-ouest de la France.

Avec son béret vissé sur la tête et son large sourire, il vous fera parcourir les rues de Tournon-d’Agenais et vous contera l’histoire de ses principaux édifices comme l’Abescat, l’ancienne résidence des évêques d’Agen, le puit central sur la place, seule source d’eau potable jusqu’au milieu du XXe siècle ou le clocher château d’eau, imposante construction visible de loin. Il vous montrera le cadran lunaire présent sur la façade du beffroi, bâtiment emblématique de Tournon d’Agenais et vous détaillera le fonctionnement du mécanisme qui l’actionnait.

Il vous fera visiter le jardin public avec son émouvant pôle mémoire et vous pourrez admirer le splendide point de vue sur la vallée du Boudouyssou. Grâce à la bonne humeur et la convivialité de Francis, vous vous souviendrez longtemps de votre visite de la Bastide et vous aurez hâte d’y revenir.

Bureau d’information Touristique 47370 Tournon-d’Agenais Tournon-d’Agenais 47370 66 place de l’Hôtel de Ville Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 12 02 56 Parking sur la place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

©Xeratus