Découvrez l’histoire de la ville lors d’une visite guidée de son centre historique Bureau d’information touristique Saint-Gilles Catégories d’Évènement: Gard

Saint-Gilles Découvrez l’histoire de la ville lors d’une visite guidée de son centre historique Bureau d’information touristique Saint-Gilles, 16 septembre 2023, Saint-Gilles. Découvrez l’histoire de la ville lors d’une visite guidée de son centre historique Samedi 16 septembre, 10h30 Bureau d’information touristique Gratuit. Entrée libre. Le bureau d’accueil touristique de Saint-Gilles vous invite à suivre les pas des nombreux pèlerins, marchands et personnalités qui ont façonné l’histoire de la ville. Au cours de cette visite guidée vous découvrirez les principaux édifices civils et religieux qui témoignent du prestige de Saint-Gilles au Moyen Âge. Bureau d’information touristique 5 place de la République, 30800 Saint-Gilles Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie 04 34 03 57 90 https://www.openimestourisme.com/ Bureau d’information touristique de Saint-Gilles. Saint-Gilles, aussi appelée Saint-Gilles-du-Gard, est une commune française située dans le sud-est du département du Gard. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00 ©4 Vents pour Ville de Saint-Gilles Détails Catégories d’Évènement: Gard, Saint-Gilles Autres Lieu Bureau d'information touristique Adresse 5 place de la République, 30800 Saint-Gilles Ville Saint-Gilles Departement Gard Lieu Ville Bureau d'information touristique Saint-Gilles

Bureau d'information touristique Saint-Gilles Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gilles/