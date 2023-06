Délires sportifs en famille et entre amis Bureau d’information touristique Saint-Germain-sur-Ay, 8 août 2023, Saint-Germain-sur-Ay.

Saint-Germain-sur-Ay,Manche

Délires sportifs en famille et entre amis.

RDV au bureau d’information touristique à 14h30.

Avec votre voiture ou en covoiturage possible. Itinéraire flêché.

Inscription sur place.

Suivi d’un goûter..

2023-08-08 à 14:30:00 ; fin : 2023-08-08 . .

Bureau d’information touristique

Saint-Germain-sur-Ay 50430 Manche Normandie



Sporty fun with family and friends.

Meet at the tourist information office at 2.30pm.

Car or carpooling possible. Arrowed itinerary.

Registration on site.

Followed by a snack.

Diversión deportiva para toda la familia y los amigos.

Punto de encuentro en la oficina de turismo a las 14.30 h.

Puedes traer tu propio coche o compartir coche. Recorrido señalizado.

Inscripción in situ.

A continuación, merienda.

Sportliche Delirien mit der Familie und Freunden.

RDV am Touristeninformationsbüro um 14:30 Uhr.

Mit dem eigenen Auto oder in Fahrgemeinschaften möglich. Die Route ist ausgeschildert.

Anmeldung vor Ort.

Anschließend ein Imbiss.

Mise à jour le 2023-06-27 par Côte Ouest Centre Manche