L’association Loisirs et Patrimoine de Montpezat-de-Quercy vous convie à une exploration du village, incluant la découverte de ses portes, ruelles pittoresques, maisons à colombages et couverts.

De plus, vous aurez la chance de visiter les cachots de l’ancienne prison ainsi que les mirandes du couvent des Ursulines, qui seront exceptionnellement ouverts pour l’occasion.

Venez découvrir le riche patrimoine de la charmante cité médiévale de Montpezat-de-Quercy, où l'office de tourisme vous accueille chaleureusement.

À Montpezat-de-Quercy, vous serez émerveillé par la collégiale construite au XIVe siècle dans un style gothique. À l’intérieur, vous trouverez des tapisseries flamandes de haute lisse qui illustrent avec talent la vie de saint Martin et sa légende. C’est un véritable trésor qui abrite également des peintures, des albâtres anglais, des statues, des tissus précieux et des fonts baptismaux datant du XVIe siècle.

En vous promenant au cœur du village, vous pourrez admirer la porte de ville du XIVe siècle, la maison des chanoines des XVe et XVIIe siècles, ainsi que les maisons Renaissance et les places de l’Hôtel de Ville. Ne manquez pas non plus de visiter le cloître des ursulines du XVIIe siècle, un lieu propice à la flânerie. Des vestiges d’un habitat gallo-romain témoignent de l’histoire ancienne de Montpezat-de-Quercy, mais c’est au Moyen Âge que la cité a atteint son apogée.

Au XIIIe siècle, de nombreuses familles nobles ont adopté le culte cathare à Montpezat-de-Quercy. La deuxième famille de Montpezat a acquis sa renommée grâce au cardinal Pierre des Prés (1288-1361), mécène et homme d’État, qui fut conseiller des papes d’Avignon. Montpezat-de-Quercy a traversé les guerres de Religion, la Révolution française et a subi les bouleversements de l’histoire moderne, notamment les guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, qui ont laissé des cicatrices profondes.

Cette cité médiévale mérite assurément une visite qui en vaut la peine !

