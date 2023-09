Cet évènement est passé Exposition : « Douceurs et chuchotements » Bureau d’information touristique Le Chalard Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Le Chalard Exposition : « Douceurs et chuchotements » Bureau d’information touristique Le Chalard, 16 septembre 2023, Le Chalard. Exposition : « Douceurs et chuchotements » 16 et 17 septembre Bureau d’information touristique Gratuit. Entrée libre. Découvrez l’exposition de Thérèse Chéné. Arédienne depuis de nombreuses années, elle exprime les émotions humaines dans ses œuvres de modelages et de peintures. Profitez d’un accueil avec l’artiste au bureau d’information touristique du Chalard. Bureau d’information touristique 1 rue du Paladas, 87500 Le chalard Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 09 99 99 http://www.tourisme-saint-yrieix.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©THÉRÈSE CHÉNÉ Détails Catégories d'Évènement: Haute-Vienne, Le Chalard Lieu Bureau d'information touristique Adresse 1 rue du Paladas, 87500 Le chalard Ville Le Chalard

