Visites thématiques du Centre-ville

LA GUERCHE DE BRETAGNE Visites thématiques du Centre-ville Bureau d'Information Touristique La Guerche-de-Bretagne, 15 septembre 2023, La Guerche-de-Bretagne. Visites thématiques du Centre-ville 15 et 16 septembre Bureau d'Information Touristique Réservation obligatoire auprès du BIT le mardi matin de 10h à 13h au 02 99 96 30 78 ; ou à la médiathèque La Salorge 02 99 96 22 20 jeplaguerche@gmail.com ; au BIT (sur place) le samedi 16 septembre La tradition de l'accueil à La Guerche de Bretagne du XIXe siècle à aujourd'hui. Visites proposées par Jacques Guiffault et Michel Le Guen (en binôme).

Cette tradition d'accueil sera liée à la présence de notre marché millénaire et toujours bien vivant faisant partie du patrimoine immatériel de notre commune.

2023-09-15T10:30:00+02:00 – 2023-09-15T11:30:00+02:00

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

