Exposition « Au gré des vents, au fil des rivières, les moulins… » Bureau d’Information Touristique Issigeac, 27 octobre 2023, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

Découvrez les moulins de Gironde à travers leurs histoires et leurs fonctionnements.

Ce ne sont pas moins de 20 structures qui vous feront revivre l’histoire de tous les types de moulins d’Aquitaine et leur valorisation.

C’est en collaboration avec l’agence du développement touristique de la Gironde, qu’a été conçue, en 2014, cette exposition itinérante intitulée « au gré des vents, au fil des rivières, les moulins… ».

Ce coup de projecteur sur le monde fascinant des moulins, vous fera découvrir, à travers ses vingt panneaux, les secrets de ces belles mécaniques témoins de l’histoire des hommes..

2023-10-27 fin : 2023-11-16 . EUR.

Bureau d’Information Touristique Salles du Château

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discover the mills of Gironde through their history and operation.

No fewer than 20 structures will help you relive the history of all the different types of mills in Aquitaine, and how they were developed.

In 2014, in collaboration with the Gironde Tourist Development Agency, this travelling exhibition entitled « Windmills, rivers, windmills » was created.

With its twenty panels, this spotlight on the fascinating world of windmills will help you discover the secrets of these beautiful machines that bear witness to the history of mankind.

Descubra los molinos de la Gironda a través de su historia y su funcionamiento.

No menos de 20 estructuras le ayudarán a revivir la historia de todos los diferentes tipos de molinos de viento de Aquitania y cómo se han desarrollado.

En colaboración con la Agencia de Desarrollo Turístico de la Gironda, se creó en 2014 esta exposición itinerante titulada « Molinos de viento, a lo largo de los ríos ».

Este foco de atención sobre el fascinante mundo de los molinos de viento, con sus veinte paneles, le ayudará a descubrir los secretos de estas hermosas máquinas que son testigos de la historia de la humanidad.

Entdecken Sie die Mühlen der Gironde anhand ihrer Geschichte und ihrer Funktionsweise.

In nicht weniger als 20 Einrichtungen können Sie die Geschichte aller Arten von Mühlen in Aquitanien und deren Aufwertung nachvollziehen.

In Zusammenarbeit mit der Agentur für Tourismusentwicklung der Gironde wurde 2014 diese Wanderausstellung mit dem Titel « Au gré des vents, au fil des rivières, les moulins… » (Die Mühlen im Wind, an den Flüssen) konzipiert.

Diese Ausstellung wirft ein Schlaglicht auf die faszinierende Welt der Mühlen und zeigt Ihnen auf 20 Tafeln die Geheimnisse dieser schönen Mechanismen, die von der Geschichte der Menschen zeugen.

