Journées du Patrimoine – Visite guidée famille "Le trésor de Guérande"
Samedi 16 septembre 2023, 16h30
Bureau d'information touristique Guérande

Pour les Journées européennes du patrimoine, petits et grands aventuriers partez explorer, au travers d’énigmes, la cité médiévale de Guérande. Menez cette quête qui vous guidera au trésor perdu de Guérande. A vous de jouer ! Visite famille conseillée aux enfants de 6/10 ans

Gratuit – Réservation obligatoire.

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : canne-sièges, appareils amplificateur de son et fauteuil électrique

Bureau d'information touristique
1 place du marché au bois
44350 Guérande
Loire-Atlantique
Tél: 02 40 24 34 44
Email: contact@labaule-guerande.com

16h30 – 17h45

