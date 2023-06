Visite guidée : Villers-sur-Mer, architecture et patrimoine Bureau d’Information Touristique de Villers sur Mer Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Visite guidée : Villers-sur-Mer, architecture et patrimoine
Dimanche 17 septembre, 10h30
Bureau d'Information Touristique de Villers sur Mer

Comment un petit village en bord de plage devient une station balnéaire prisée de la Côte Fleurie ? Pourquoi la brique ? Pourquoi tant de fantaisie ? Des premières villas du XIXe siècle jusqu'aux dernières constructions, partez à la découverte d'un patrimoine et d'une architecture issus du développement balnéaire à travers l'exemple de Villers-sur-Mer, l'Histoire d'un vieux village devenu station balnéaire sans perdre son âme.

Place Jean Mermoz, 14640 Villers-sur-Mer

