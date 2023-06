Visite pédestre guidée « À la découverte de notre petit patrimoine » Bureau d’information touristique de Saint-Lyphard Saint-Lyphard Saint-Lyphard Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Lyphard Visite pédestre guidée « À la découverte de notre petit patrimoine » Bureau d’information touristique de Saint-Lyphard Saint-Lyphard, 15 septembre 2023, Saint-Lyphard. Visite pédestre guidée « À la découverte de notre petit patrimoine » 15 et 16 septembre Bureau d’information touristique de Saint-Lyphard Sur inscription au 02 4024 34 44 Visite pédestre guidée « À la découverte de notre petit patrimoine »

L’association Archives et histoire vous propose une visite pédestre commentée de 4kms.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 9h30 à 11h, départ de l’office de tourisme

Tout public – Limite de 20 personnes

Inscription à l’office de tourisme au 02 40 24 34 44

Repli en cas d’intempéries : visite de l’église Bureau d’information touristique de Saint-Lyphard Place de l’Eglise 44410 Saint-Lyphard Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 91 41 34 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T11:00:00+02:00

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00 Mairie de Saint-Lyphard Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Lyphard Autres Lieu Bureau d'information touristique de Saint-Lyphard Adresse Place de l'Eglise 44410 Saint-Lyphard Ville Saint-Lyphard Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Bureau d'information touristique de Saint-Lyphard Saint-Lyphard

Bureau d'information touristique de Saint-Lyphard Saint-Lyphard Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-lyphard/

Visite pédestre guidée « À la découverte de notre petit patrimoine » Bureau d’information touristique de Saint-Lyphard Saint-Lyphard 2023-09-15 was last modified: by Visite pédestre guidée « À la découverte de notre petit patrimoine » Bureau d’information touristique de Saint-Lyphard Saint-Lyphard Bureau d'information touristique de Saint-Lyphard Saint-Lyphard 15 septembre 2023