À LA DÉCOUVERTE DE PIRIAC-SUR-MER bureau d’information touristique de Piriac-Sur-Mer Piriac-sur-Mer, 16 septembre 2023, Piriac-sur-Mer.

À LA DÉCOUVERTE DE PIRIAC-SUR-MER 16 et 17 septembre bureau d’information touristique de Piriac-Sur-Mer Sur réservation obligatoire en office de tourisme ou sur le site internet.

Remontez le temps et revivez l’histoire de Piriac-sur-Mer, Petite Cité de Caractère, de ses origines archéologiques au développement du balnéaire. Laissez-vous surprendre au détour de ses ruelles et monuments incontournables ! Les écrivains Alphonse de Châteaubriant, Alphonse Daudet et Émile Zola y ont notamment puisé la source de leur inspiration.

bureau d’information touristique de Piriac-Sur-Mer 7 rue des Cap-Horniers 44420 PIRIAC-SUR-MER Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 23 51 42 [{« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/reservation-visites.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240243444 »}] https://www.labaule-guerande.com/reservation-visites.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Alexandre Lamoureux