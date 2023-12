Atelier pour enfant : modelage sur le thème de Noël Bureau d’Information Touristique de Ouistreham Ouistreham, 28 décembre 2023 15:00, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Véronique Foucher, artiste plasticienne-graveur propose un atelier sur le thème de Noël pour les enfants à partir de 5 ans, au bureau d’information touristique de Ouistreham.

Les jeunes artistes pourront s’adonner au modelage et créer de leurs mains un bonhomme de neige..

2023-12-28 15:00:00 fin : 2023-12-28 17:00:00. .

Bureau d’Information Touristique de Ouistreham Esplanade Lofi

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Véronique Foucher, artist-engraver, is offering a Christmas-themed workshop for children aged 5 and over, at the Ouistreham tourist information office.

Young artists can try their hand at modeling and create a snowman with their own hands.

Véronique Foucher, artista y grabadora, ofrece un taller de temática navideña para niños a partir de 5 años en la Oficina de Turismo de Ouistreham.

Los pequeños artistas podrán probar a modelar y crear un muñeco de nieve.

Véronique Foucher, bildende Künstlerin und Graveurin, bietet einen Workshop zum Thema Weihnachten für Kinder ab 5 Jahren im Touristeninformationsbüro von Ouistreham an.

Die jungen Künstler können sich dem Modellieren widmen und mit ihren Händen einen Schneemann erschaffen.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Caen la Mer