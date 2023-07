Les Rendez-Vous de l’été Bureau d’Information Touristique de Lorris Lorris, 19 juillet 2023, Lorris.

Les Rendez-Vous de l’été 19 juillet – 16 août, les mercredis Bureau d’Information Touristique de Lorris

Les Rendez-Vous de l’été à Lorris avec l’Office de Tourisme Gâtinais Sud. À cette occasion, vous pourrez découvrir les artisans, producteurs et professionnels du tourisme du Gâtinais Sud présentent leur métier et leurs savoir-faire. L’objectif, mieux faire connaître l’offre touristique de proximité. Celle-ci est riche et variée et elle s’adresse à tous : passionnés de nature, de culture, d’histoire, de gastronomie ou encore d’artisanat…

Découvrez les produits de notre terroir, notre patrimoine ou encore faite le plein d’idées d’activités et d’animations pour cet été.

Entrée libre et gratuite

Bureau d'Information Touristique de Lorris 1 Rue de la Halle, Lorris Lorris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T10:00:00+02:00 – 2023-07-19T12:15:00+02:00

2023-08-16T10:00:00+02:00 – 2023-08-16T12:15:00+02:00

