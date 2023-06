Visite guidée à vélo « À la découverte de notre petit patrimoine » Bureau d’information touristique de Kerhinet, 15 septembre 2023, .

Visite guidée à vélo « À la découverte de notre petit patrimoine » 15 et 16 septembre Bureau d’information touristique de Kerhinet Sur inscription au 02 40 24 34 44

L’association Archives et histoire vous propose une visite commentée à vélo de 10kms.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 14h à 16h, départ du four de Keralio

Tout public à partir de 8 ans – Limite de 20 personnes

Inscription à l’office de tourisme au 02 40 24 34 44

Bureau d’information touristique de Kerhinet Maison du Parc, Village de Kerhinet 44410 SAINT-LYPHARD 44410 02 40 66 85 01

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

Mairie de Saint-Lyphard