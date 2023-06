Sortie photos et pique-nique champêtre Bureau d’information touristique de Kerhinet Sortie photos et pique-nique champêtre Bureau d’information touristique de Kerhinet, 15 septembre 2023, . Sortie photos et pique-nique champêtre 15 et 16 septembre Bureau d’information touristique de Kerhinet Inscription à l’office de tourisme au 02 40 24 34 44 Sortie photos et pique-nique champêtre

Découvrez les endroits les plus photogéniques de la commune, avec, en prime, l’apprentissage des bases de la photographie de paysages ! À l’issue de la sortie, mangeons ensemble dans la nature si le temps s’y prête ! Si vous en avez envie, prévoyez votre pique-nique !

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 10h à 12h.

Inscription à l’office de tourisme au 02 40 24 34 44. Départ de l’office de tourisme. Bureau d’information touristique de Kerhinet Maison du Parc, Village de Kerhinet 44410 SAINT-LYPHARD 44410 02 40 66 85 01 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Bureau d'information touristique de Kerhinet
Maison du Parc, Village de Kerhinet
44410 SAINT-LYPHARD

