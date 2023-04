Visite guidée : Dives-sur-Mer, trois trésors du Moyen Âge à la Belle Époque Bureau d’information Touristique de Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Dives-sur-Mer

Visite guidée : Dives-sur-Mer, trois trésors du Moyen Âge à la Belle Époque Bureau d’information Touristique de Dives-sur-Mer, 17 septembre 2023, Dives-sur-Mer. Visite guidée : Dives-sur-Mer, trois trésors du Moyen Âge à la Belle Époque Dimanche 17 septembre, 15h00 Bureau d’information Touristique de Dives-sur-Mer Lieu de RDV communiqué pendant la réservation. Visite guidée sur le thème de de 3 lieux emblèmatiques de Dives dont l’histoire est marquée par l’épopée de Guillaume le Conquérant : le village d’art, l’église et les halles. Bureau d’information Touristique de Dives-sur-Mer 2 rue d’Hastings, 14160 Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 91 24 66 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 © Office de tourisme NCPA

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Dives-sur-Mer Autres Lieu Bureau d'information Touristique de Dives-sur-Mer Adresse 2 rue d'Hastings, 14160 Dives-sur-Mer Ville Dives-sur-Mer Departement Calvados Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Bureau d'information Touristique de Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer

Bureau d'information Touristique de Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dives-sur-mer/

Visite guidée : Dives-sur-Mer, trois trésors du Moyen Âge à la Belle Époque Bureau d’information Touristique de Dives-sur-Mer 2023-09-17 was last modified: by Visite guidée : Dives-sur-Mer, trois trésors du Moyen Âge à la Belle Époque Bureau d’information Touristique de Dives-sur-Mer Bureau d'information Touristique de Dives-sur-Mer 17 septembre 2023 Bureau d'information Touristique de Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer

Dives-sur-Mer Calvados