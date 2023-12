Cet évènement est passé Exposition féérique de Noël Bureau d’information touristique Buxy Catégories d’Évènement: Buxy

Exposition féérique de Noël Bureau d'information touristique Buxy, 6 décembre 2023, Buxy.

Début : 2023-12-06 14:00:00

fin : 2024-01-05 17:30:00 . Durant la période de Noël, venez découvrir, en famille ou entre amis, notre vitrine féériques sur le thème de Noël. EUR.

Bureau d’information touristique Place de la Gare

Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

