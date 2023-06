Dégustation de bières avec la Pichotte Bureau d’Information Touristique 20 place de la libération 86310 Saint-Savin Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’Évènement: Saint-Savin

Vienne Dégustation de bières avec la Pichotte Bureau d’Information Touristique 20 place de la libération 86310 Saint-Savin Saint-Savin, 4 août 2023, Saint-Savin. Dégustation de bières avec la Pichotte Vendredi 4 août, 10h30 Bureau d’Information Touristique 20 place de la libération 86310 Saint-Savin Dans le cadre du programme d’animations « Notre été en Sud Vienne Poitou », l’Office de Tourisme vous invite pour une dégustation de bière avec la Pichotte, brasserie installée à Moussac-sur-Vienne depuis cette année. Mickaël Vatin vous fera découvrir la Beetle Juice, bière blonde, pale ale, aux arômes fruités ainsi que la camel coocktail avec des notes caramélisées …

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

sans inscription

