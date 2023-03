La Ferme Saint-Sylvain s’invite au Bureau d’Information Touristique de Saint-Savin Bureau d’Information Touristique 20 place de la libération 86310 Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’Évènement: Saint-Savin

Vienne

La Ferme Saint-Sylvain s’invite au Bureau d’Information Touristique de Saint-Savin Bureau d’Information Touristique 20 place de la libération 86310 Saint-Savin, 5 mai 2023, Saint-Savin. La Ferme Saint-Sylvain s’invite au Bureau d’Information Touristique de Saint-Savin Vendredi 5 mai, 09h30 Bureau d’Information Touristique 20 place de la libération 86310 Saint-Savin Gratuit, sans inscription Dans le cadre du programme « Notre printemps en Sud Vienne Poitou ! ».

La Ferme Saint-Sylvain s’invite au Bureau d’Information Touristique de Saint-Savin et vous propose de déguster ses tisanes fabriquées à partir d’herbes médicinales « bio » issues de sa production.

Inscription : Sans inscription

Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur à la date de l’animation Bureau d’Information Touristique 20 place de la libération 86310 Saint-Savin 20 place de la libération 86310 Saint-Savin Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « accueil@sudviennepoitou.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 11 96 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.sudviennepoitou.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T09:30:00+02:00 – 2023-05-05T12:30:00+02:00

2023-05-05T09:30:00+02:00 – 2023-05-05T12:30:00+02:00 Dégustation Tisane

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Savin, Vienne Autres Lieu Bureau d'Information Touristique 20 place de la libération 86310 Saint-Savin Adresse 20 place de la libération 86310 Saint-Savin Ville Saint-Savin Departement Vienne Lieu Ville Bureau d'Information Touristique 20 place de la libération 86310 Saint-Savin Saint-Savin

Bureau d'Information Touristique 20 place de la libération 86310 Saint-Savin Saint-Savin Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-savin/

La Ferme Saint-Sylvain s’invite au Bureau d’Information Touristique de Saint-Savin Bureau d’Information Touristique 20 place de la libération 86310 Saint-Savin 2023-05-05 was last modified: by La Ferme Saint-Sylvain s’invite au Bureau d’Information Touristique de Saint-Savin Bureau d’Information Touristique 20 place de la libération 86310 Saint-Savin Bureau d'Information Touristique 20 place de la libération 86310 Saint-Savin 5 mai 2023 Bureau d'Information Touristique 20 place de la libération 86310 Saint-Savin Saint-Savin Saint-Savin

Saint-Savin Vienne