La Brasserie Difré s’invite au Bureau d’Information Touristique de L’Isle-Jourdain Jeudi 20 avril, 10h00 Bureau d’Information Touristique 1 place d’Armes 86150 L’Isle-Jourdain Gratuit

Dans le cadre du programme d’animation « Notre Printemps en Sud Vienne Poitou ! ».

Venez découvrir les bières de la nouvelle brasserie de Valdivienne. Lors d’un moment d’échanges et de partages avec le producteur, venez raviver vos papilles avec la « Bére » une bière blonde accompagnée d’un toast de terrine de bisons et la « Divi’nne » une IPA amère et parfumée, accompagnée d’un morceau de brownie.

De petites astuces pour déguster une bière autrement.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Dans le respect des conditions sanitaire en vigueur à la date de l’animation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-20T10:00:00+02:00 – 2023-04-20T12:00:00+02:00

