Visite guidée : à la découverte de Beuvron-en-Auge Bureau d’information de Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge, 16 février 2023, Beuvron-en-Auge.

Beuvron-en-Auge,Calvados

Une visite qui vous emmène à la rencontre de l’un des Plus Beaux Villages de France avec ses halles restaurées, son manoir du XVe siècle et ses maisons à pan de bois des XVIIe et XVIIIe siècles..

Jeudi 2023-02-16 10:30:00 fin : 2023-03-02 12:00:00. EUR.

Bureau d’information de Beuvron-en-Auge

Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie



A visit that takes you to one of France?s most beautiful villages, with its restored market halls, 15th-century manor house and 17th- and 18th-century timber-framed houses.

Este recorrido le llevará por uno de los pueblos más bellos de Francia, con su mercado cubierto restaurado, su casa solariega del siglo XV y sus casas con entramado de madera de los siglos XVII y XVIII.

Eine Tour, die Sie zu einem der schönsten Dörfer Frankreichs mit seinen restaurierten Markthallen, seinem Herrenhaus aus dem 15. Jahrhundert und seinen Fachwerkhäusern aus dem 17. und 18.

