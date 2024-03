Bureau des maladresses de la Compagnie Le Bureau des Infinis Place de la mairie Cintegabelle, dimanche 17 mars 2024.

Bureau des maladresses de la Compagnie Le Bureau des Infinis Un bureau des maladresses sera présent lors du Carnaval de Cintegabelle, pour recueillir les expériences hasardeuses des habitant·e·s, et présenter les premiers prototypes de machines à maladresse. Dimanche 17 mars, 12h30 Place de la mairie Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T12:30:00+01:00 – 2024-03-17T14:30:00+01:00

Fin : 2024-03-17T12:30:00+01:00 – 2024-03-17T14:30:00+01:00

Aïe Boum Zut – malhabile est un spectacle déambulatoire en cours de création de la compagnie le Bureau des Infinis. Proposant aux spectateurs et spectatrices de ré-apprendre la maladresse, ils et elles pourront : déambuler au sein de machines à devenir maladroit·e·s (machines à tomber sur une peau de banane automatique, machine à casser les pots recollés) et être invité·e·s au sein de dispositifs tels que : comment perdre ses clefs ?

Ouvrez les yeux, ratez la marche et découvrez : moments de suspension et de balades, récits de maladresses, plaidoyers à la gloire de la dyspraxie, situations pour essayer davantage et rater pire.

Aïe Boum Zut interroge par l’absurde les rapports que nous entretenons à l’échec, à l’imprévu, à la fierté de savoir se servir sans renverser.

Place de la mairie 3155 CINTEGABELLE Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.letracteur.eu/ »}]

théâtre animation

Compagnie Bureau des infinis