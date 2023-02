Escapades : le coeur historique de Saint-Dizier Bureau de tourisme de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Escapades : le coeur historique de Saint-Dizier 5 avril et 17 mai Bureau de tourisme de Saint-Dizier

5 € / adulte – 2 € /enfant à partir de 12 ans. Sur inscription uniquement.

Balade dans les rues de Saint-Dizier à la découverte de son histoire. Bureau de tourisme de Saint-Dizier 4 Avenue de Belle-Forêt sur Marne 52100 Saint-Dizier

03 25 05 31 84 Balade commentée au travers des rues Bragardes à la découverte de l’ancienne Place forte royale et du patrimoine métallurgique avec les fontes d’art d’artistes de renom, tel Hector Guimard.Sur réservation uniquement.

