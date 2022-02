Bureau de poste : le timbre du Centenaire Meroux-Moval Meroux-Moval Catégories d’évènement: Meroux-Moval

Territoire de Belfort

Bureau de poste : le timbre du Centenaire Meroux-Moval, 12 mars 2022, Meroux-Moval. Bureau de poste : le timbre du Centenaire Rue de l’Ouvrage, 90400 Meroux-Moval Fort de Meroux-Moval Meroux-Moval

2022-03-12 – 2022-03-13 Rue de l’Ouvrage, 90400 Meroux-Moval Fort de Meroux-Moval

Meroux-Moval Territoire-de-Belfort Meroux-Moval Pour le jour anniversaire du Centenaire du Territoire de Belfort, le timbre officiel du Centenaire, intégré à la programmation philatélique nationale 2022, sera en vente anticipée à l’Hôtel du Département par la Poste. Il sera accompagné de son cachet illustré 1er jour. Le bureau de poste temporaire ouvrira au public de 9h00 à 18h00. Vous aurez la possibilité d’y acheter le timbre du Centenaire et d’envoyer des cartes postales originales conçues pour l’occasion !

Une exposition sur l’histoire postale du Territoire de Belfort et sur Belfort seront aussi proposées aux visiteurs. Pour le jour anniversaire du Centenaire du Territoire de Belfort, le timbre officiel du Centenaire, intégré à la programmation philatélique nationale 2022, sera en vente anticipée à l’Hôtel du Département par la Poste. Il sera accompagné de son cachet illustré 1er jour. Le bureau de poste temporaire ouvrira au public de 9h00 à 18h00. Vous aurez la possibilité d’y acheter le timbre du Centenaire et d’envoyer des cartes postales originales conçues pour l’occasion !

Une exposition sur l’histoire postale du Territoire de Belfort et sur Belfort seront aussi proposées aux visiteurs. Rue de l’Ouvrage, 90400 Meroux-Moval Fort de Meroux-Moval Meroux-Moval

dernière mise à jour : 2022-02-01 par

Détails Catégories d’évènement: Meroux-Moval, Territoire de Belfort Autres Lieu Meroux-Moval Adresse Rue de l'Ouvrage, 90400 Meroux-Moval Fort de Meroux-Moval Ville Meroux-Moval lieuville Rue de l'Ouvrage, 90400 Meroux-Moval Fort de Meroux-Moval Meroux-Moval Departement Territoire-de-Belfort

Bureau de poste : le timbre du Centenaire Meroux-Moval 2022-03-12 was last modified: by Bureau de poste : le timbre du Centenaire Meroux-Moval Meroux-Moval 12 mars 2022 Meroux-Moval Territoire de Belfort

Meroux-Moval Territoire-de-Belfort