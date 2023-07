Randonnée à marée basse Bureau de l’Office de Tourisme Quiberville, 2 septembre 2023, Quiberville.

Quiberville,Seine-Maritime

L’Office de Tourisme vous emmène pour une randonnée de 10km au cours de laquelle vous aimerez marcher sur le sable à marée basse, découvrir le patrimoine naturel et culturel qui s’offre à vous tout au long de cette belle balade !

> RDV au bureau de l’Office de Tourisme

Réservation obligatoire et nombre de participants limité..

2023-09-02 09:00:00 fin : 2023-09-02 12:30:00. .

Bureau de l’Office de Tourisme Rte de la Saâne

Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie



The Tourist Office will take you on a 10km hike, during which you’ll enjoy walking on the sand at low tide, and discovering the natural and cultural heritage on offer along the way!

> RDV at the Tourist Office office

Reservations required and number of participants limited.

La Oficina de Turismo le propone un recorrido de 10 km en el que disfrutará caminando por la arena con la marea baja y descubriendo el patrimonio natural y cultural que le ofrece el camino

> Punto de encuentro en la Oficina de Turismo

Reserva obligatoria y número de participantes limitado.

Das Fremdenverkehrsamt nimmt Sie mit auf eine 10 km lange Wanderung, bei der Sie gerne bei Ebbe über den Sand laufen und das Natur- und Kulturerbe entdecken werden, das sich Ihnen auf dieser schönen Wanderung bietet!

> RDV am Büro des Fremdenverkehrsamtes

Reservierung erforderlich und begrenzte Teilnehmerzahl.

Mise à jour le 2023-06-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche