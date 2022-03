Bureau de la jeunesse fraternelle MJC combani Tsingoni Catégorie d’évènement: Tsingoni

Bureau de la jeunesse fraternelle MJC combani, 15 juin 2022, Tsingoni. Bureau de la jeunesse fraternelle

MJC combani, le mercredi 15 juin à 14:00

Un atelier d’écriture avec les jeunes artistes de la commune sera organisé pour parler de l’homophobie à Mayotte, la vision des différentes générations, et la création d’un morceau de RAP.

Sur inscription

Atelier d’écriture de morceaux de rap autour de la LGBTphobie MJC combani 97680 Tsingoni

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-15T14:00:00 2022-06-15T17:00:00

