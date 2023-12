Viv’dressing — Mode, art, musique Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie Roubaix, 17 décembre 2023 09:00, Roubaix.

Viv’dressing — Mode, art, musique Dimanche 17 décembre, 10h00 Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie Entrée libre

— — — —

ODILE CAULIER / BAZAAR

Le BAZAAR vintage du village des antiquaires à St André proposera des pièces de vêtements anciens et vintage de 1900 à 1970 des bijoux, des sacs à mains, ainsi que des accessoires et petits bibelots dans le thème de la couleur.

En la présence de Laura Antoinette Vintage Store

— — — —

FREDDY MARTY /

Artiste et chanteuse de country à ses heures, elle vous proposera pour l’occasion de jolies pièces sorties tout droit des années 50. Des robes de pin up pour les soirées de gala, des chemisiers chics pour briller au bureau et des robes en soie pour traîner chez soi comme une diva !

— — — —

DAVY ANT /

Photographe dilettante franco-suisse propose un panorama coloré de ses rencontres nocturnes … avec nymphes et fées de beauté. Il nous partage son envoutement, sa fascination de cette possibilité de devenir autre que soi !

Il saisit un regard, une tenue, une coiffure, un accessoire…. Une attitude animale sauvage….

— — — —

SANDRA GIL /

« Spoke with Kitscho’s »

Sous forme d’un dialogue avec les Kistchounettes groupe de musique et performance. Leur corps a été ligoté/enveloppé de fil blanc et lors d’une répétition du groupe, l’espace a été illuminé à la lumière noire. Le résultat de cette vidéo de 15 minutes est avec des éléments de montage réduits autant au niveau de l’image comme du son pour un résultat but et rugueux.

Cette « action art » est liée aux installations monumentales/architectoniques appelées « squelettes de ville » en développement perpétuel en faisant référence aux écrits de Italo Calvino « Cités Invisibles »

> www.sandragil.net

Et, pour animer musicalement cette journée riche en couleurs et émotions

• Open Jukebox de 10:00 à 15:30

• Wild Animal en électro live sensible et sauvage de 15:30 à 17:00

https://www.facebook.com/willdanimall/

• DJ Krystian Trog pour terminer la soirée de 17:00 à 19:00

Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie 112 avenue jean lebas, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 62 28 13 86 http://www.le-bar.fr https://www.facebook.com/BARRoubaix/ [{« link »: « http://www.sandragil.net »}, {« link »: « https://www.facebook.com/willdanimall/ »}] Le B.A.R. explore les pratiques plastiques les plus contemporaines en privilégiant certains mediums : l’art vidéo, le design (mode, textile), la ville (en tant qu’espaces, architecture, lieu social…), le graphisme, le livre d’artiste, les cultures populaires et urbaines. Et le dessin, pris dans un sens large et parfois détourné (animé, tracé, dans l’espace, installé, textile…) est un champ d’investigation qui s’alimente en continu au fil des projets.

Conduire les artistes à questionner leurs pratiques et à travailler avec les publics sur leur lieu de vie qu’est Roubaix sont les principaux objectifs de l’association. Tourné vers la ville le B.A.R. initie des formes de rencontres dans et hors de ses murs. Metro : ligne 2 Gare Jean Lebas – Bus : n° 30, 33, CIT 5, Z6

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T10:00:00+01:00 – 2023-12-17T19:00:00+01:00

2023-12-17T10:00:00+01:00 – 2023-12-17T19:00:00+01:00

#Vintage #Art

© DR