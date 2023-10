Mes mains numériques — Atelier AVAP* — POAA23 Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie Roubaix, 6 octobre 2023, Roubaix.

Mes mains numériques — Atelier AVAP* — POAA23 6 – 8 octobre Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie Entrée libre

_Vendredi 6 octobre de 19:00-21:30 — Diffusion + Apéro rencontre

_Samedi & Dimanche 7 & 8 octobre 15:00-19:00 — Diffusion

Au programme, des documentaires de création et un film court

_ « Mississipians » de Arnaud Féret

_ « L’Abécédaire d’Hubert » de Frédérique Pol

_ « KRAKO Es-tu là ? » de Rémi Vouters

Profitez aussi des expositions :

_ MON BEAU LOGIS (Alfonse, Paul et les autres, Raphaël Decoster, Dr Colors, Bertrand Francqueville, Stéphane Laurent Marcel, Mercedes klausner, Alain Lauras, Béatrice Meunier-Déry, Annie Meurin, Jiem & Mary – Wanderlust Social Club, Suzi Leclercq, Anna Vliet et les enfants des écoles primaires de Roubaix)

_ PISTIL PLATINE de Victor Alarçon.

* L’objectif de l’Atelier Vidéo Art Plastique est de permettre aux artistes et réalisateurs de finaliser leurs projets tout en se formant. Il permet de favoriser l’autonomie des créateurs, et d’aider des producteurs disposant de moyens limités.

L’Atelier est ouvert aux projets spécifiquement liés aux arts plastiques et à l’expérimentation vidéo, ainsi qu’à des créations transdisciplinaires (vidéo, installation, spectacle vivant). L’Atelier Vidéo Art Plastique n’a pas de mission de service public. Il a été initié par deux associations de droit privé qui unissent leurs ressources et leurs compétences pour aider à la création.

_Équipe MONAC.1 _ equipe.monac1@wanadoo.fr

_Heure Exquise ! _ contact@exquise.org

Dans le cadre des POAA23, département du Nord avec le soutien de Équipe Monac.1, Heure Exquise ! et 50° Nord – 3° Est

Bureau d’Art et de Recherche | Le Fil Rouge | Qsp galerie

Lieu de cercle privé – Adhésion annuelle à partir de 5 €

112, Avenue Jean Lebas – 59100 Roubaix

Tél. 03.62.28.13.86 – www.le-bar.fr – info.le.bar@free.fr

Nocturne Jeudi 15:00 > 20:00

Vendredi, samedi & 1er dimanche 15:00 > 19:00

M° ligne 2 > Gare Jean Lebas – Bus > n°30 – 33 – CIT5 – Z6

Parking & V’lille > Gare Jean Lebas & Musée La Piscine

Le B.A.R. explore les pratiques plastiques les plus contemporaines en privilégiant certains mediums : l'art vidéo, le design (mode, textile), la ville (en tant qu'espaces, architecture, lieu social…), le graphisme, le livre d'artiste, les cultures populaires et urbaines. Et le dessin, pris dans un sens large et parfois détourné (animé, tracé, dans l'espace, installé, textile…) est un champ d'investigation qui s'alimente en continu au fil des projets.

Conduire les artistes à questionner leurs pratiques et à travailler avec les publics sur leur lieu de vie qu'est Roubaix sont les principaux objectifs de l'association. Tourné vers la ville le B.A.R. initie des formes de rencontres dans et hors de ses murs.

Conduire les artistes à questionner leurs pratiques et à travailler avec les publics sur leur lieu de vie qu’est Roubaix sont les principaux objectifs de l’association. Tourné vers la ville le B.A.R. initie des formes de rencontres dans et hors de ses murs. Metro : ligne 2 Gare Jean Lebas – Bus : n° 30, 33, CIT 5, Z6

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T15:00:00+02:00 – 2023-10-06T21:30:00+02:00

2023-10-08T15:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00

vidéo de création documentaire

© designerigolo