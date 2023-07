Lecture de poésie Odes à mon logis Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Lecture de poésie Odes à mon logis Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. Lecture de poésie Odes à mon logis Samedi 16 septembre, 15h00 Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie Anciennement Draperies Claude, ce lieu typique, à l’architecture des magasins de négoce textile d’antan, conserve son architecture d’époque, ses boiseries et son sol en carreaux, ainsi que des ciseaux sur sa porte d’entrée. Aujourd’hui, ces espaces – vitrine, rez-de-chaussée, coursives, sous-sol – sont de formidables lieux d’accueil pour la création contemporaine et de convivialité.

Lecture de poésie Odes à mon logis par le Collectif Ô la voix dimanche de 15h à 19h Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie 112 avenue Jean Lebas – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 65 31 90 http://www.le-bar.fr Espace d’exposition Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Ma cabane se camoufle © BAR

