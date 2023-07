Atelier participatif « ma cabane se camoufle » pour les scolaires Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Atelier participatif « ma cabane se camoufle » pour les scolaires Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie Roubaix, 15 septembre 2023, Roubaix. Atelier participatif « ma cabane se camoufle » pour les scolaires Vendredi 15 septembre, 08h00 Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie Réservation auprès du Bureau d’Art et de Recherche ; Horaires selon demande des scolaires Atelier participatif

« Ma cabane se camoufle«

Participez avec vos classes à un atelier de chromographie, technique d’impression à chaud en plusieurs tirages successifs de couleurs vives qui se combinent ou se superposent, afin de camoufler une cabane dans son paysage. Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie 112 avenue Jean Lebas – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 65 31 90 http://www.le-bar.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 24 64 31 77 »}] Espace d’exposition Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T08:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-15T08:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00 Ma cabane se camoufle © BAR Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Bureau d'Art et de Recherche , Qsp galerie Adresse 112 avenue Jean Lebas - 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Bureau d'Art et de Recherche , Qsp galerie Roubaix

Bureau d'Art et de Recherche , Qsp galerie Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/