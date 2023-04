sex’alors Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

EXPOSITION du 15 avril au 10 juin 2023

– vendredi 14 avril : vernissage-rencontre avec les artistes à partir de 18:00

– vendredi 14 avril : vernissage-rencontre avec les artistes à partir de 18:00

– Dans le cadre de la #24 nuit des arts nocturne le samedi 13 mai jusqu’à 23:00 & dimanche 14 mai 15:00-19:00

> Goûter des artistes, rencontre, … Dimanches 7 mai & 4 juin à partir de 15:00 | @Bar_rbx Pour sa prochaine exposition, le Bureau d’Art et de Recherche invite les artistes Marc alberghina, Chloé Besnard, Mathilde Coq, Jessy Deshais, Virginie Gallois, Laurie Karp, Fany Lafenouil, Max Le Con, Béatrice Meunier-Déry, Jeanne Susplugas, Nicolas Tourte, élodie Wysocki à présenter leurs œuvres et travaux, à provoquer nos repères normatifs et transgressifs. Dans un geste éminemment politique, ces artistes invitent les spectateurs à regarder le sexe féminin. De façon décomplexée, par le dessin, la photographie, le design, la broderie, ou encore le crochet, le génital féminin – longtemps repoussé aux frontières du mystique, de l’étrange et du tabou – entre dans l’espace public, esthétique, et commercial. Loin des conventions académiques érigées par les hommes pour apprivoiser et neutraliser le corps des femmes dans un ensemble de canons esthétiques et moraux, les représentations de sexes féminins se font l’occasion d’une réappropriation, mais également d’une provocation, à l’encontre des dogmes, de la pudibonderie, de la sexualisation et de l’érotisation forcée. C’est également l’occasion d’inverser le rapport de force dans l’échange avec le public : là ou le corps féminin était représenté innocent, passif, lascif, surpris dans son intimité volée, ces artistes neutralisent un voyeurisme imposé en invitant, voire en forçant au regard sur cette intimité exhibée, transformée, consciemment, politiquement et librement. Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie 112 avenue jean lebas, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 62 28 13 86 http://www.le-bar.fr https://www.facebook.com/BARRoubaix/ Le B.A.R. explore les pratiques plastiques les plus contemporaines en privilégiant certains mediums : l’art vidéo, le design (mode, textile), la ville (en tant qu’espaces, architecture, lieu social…), le graphisme, le livre d’artiste, les cultures populaires et urbaines. Et le dessin, pris dans un sens large et parfois détourné (animé, tracé, dans l’espace, installé, textile…) est un champ d’investigation qui s’alimente en continu au fil des projets. Conduire les artistes à questionner leurs pratiques et à travailler avec les publics sur leur lieu de vie qu’est Roubaix sont les principaux objectifs de l’association. Tourné vers la ville le B.A.R. initie des formes de rencontres dans et hors de ses murs. Metro : ligne 2 Gare Jean Lebas – Bus : n° 30, 33, CIT 5, Z6 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

