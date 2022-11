SUSPENS | Patrick Crulis, Violaine Desportes, Greky, Laurence Medori, Samione Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie, 2 décembre 2022, Roubaix.

SUSPENS | Patrick Crulis, Violaine Desportes, Greky, Laurence Medori, Samione 2 décembre 2022 – 18 février 2023 Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie

Entrée libre – Adhésion annuelle à pertir de 5€

Le BAR vous propose une exposition placée sous le signe du « Suspens » du 3/12/22 au 18/02/23. Un état traduit, cité, invoqué par la peinture, le dessin, la céramique, la sculpture, … handicap psychique;handicap intellectuel;handicap moteur pi;ii;mi

Bureau d'Art et de Recherche | QSP Galerie 112 avenue jean lebas, Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Metro : ligne 2 Gare Jean Lebas – Bus : n° 30, 33, CIT 5, Z6

03 62 28 13 86 http://www.le-bar.fr https://www.facebook.com/BARRoubaix/

03 62 28 13 86 http://www.le-bar.fr https://www.facebook.com/BARRoubaix/ Le B.A.R. explore les pratiques plastiques les plus contemporaines en privilégiant certains mediums : l’art vidéo, le design (mode, textile), la ville (en tant qu’espaces, architecture, lieu social…), le graphisme, le livre d’artiste, les cultures populaires et urbaines. Et le dessin, pris dans un sens large et parfois détourné (animé, tracé, dans l’espace, installé, textile…) est un champ d’investigation qui s’alimente en continu au fil des projets. Conduire les artistes à questionner leurs pratiques et à travailler avec les publics sur leur lieu de vie qu’est Roubaix sont les principaux objectifs de l’association. Tourné vers la ville le B.A.R. initie des formes de rencontres dans et hors de ses murs.

EXPOSITION DU 3 DECEMBRE 2022 AU 18 FEVRIER 2023

_ Vendredi 2 décembre : vernissage-rencontre à partir de 18:00

_ Samedi 3 décembre dans le cadre de la nuit des arts ouverture jusqu’à 23:00

_ Dimanche 4 décembre 2022 et dimanche 5 février : Goûter des artistes – artist talk & atelier créatif

Avec les œuvres de Patrick Crulis, Violaine Desportes, Greky, Laurence Medori, Samione.

“SUSPENS”, cette exposition joue de la surface et du volume, de l’acte direct du geste et de son hasard dans l’espace d’exposition. En invitant des artistes d’horizons techniques et esthétiques variés, l’espace de l’entre-deux s’ouvre à la pause, à la contemplation de l’acte et du processus vivant de la création. C’est à une expérience du regard auquel le spectateur est convié, un regard impliqué, un regard qui construit sans figer : une liberté à parcourir les dessins de Violaine Desportes, Samione, glisser au fil des paysages aquaréllés de Laurence Medori, saisir l’intensité picturale de Greky, l’énergie sculpturale des céramiques de Patrick Crulis.

Le hasard et ses accidents s’invitent, font l’expérience du poids, de l’instantané, du geste nécessaire et libéré de sa finalité. Cet espace dit un temps retrouvé, ouvert à la quête et à l’excitation d’une œuvre à poursuivre. A la fois jouissance et angoisse du spectateur, la critique a souvent cherché à discréditer le suspens jugé facile et complaisant.

Cette exposition se conçoit alors comme une manière de réhabiliter le suspens, d’offrir au spectateur une qualité de la durée, un état de stabilité propre à laisser le regard se tourner vers l’émotion, de dire que la pause ou l’absence de sens ne sont pas des vacuités.

Dans le cadre de la Nuit des arts 2023 | map interactive Nuit des arts

Avec le soutien de Ville de Roubaix, Région Hauts-de-France, Département du Nord – Adicom culture, 123fleurs.com

Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie

Lieu de cercle privé – Adhésion annuelle à partir de 5 €

112, Avenue Jean Lebas – 59100 Roubaix

Tél. 03.62.28.13.86 – www.le-bar.fr – info.le.bar@free.fr

Nocturne Jeudi 15:00 > 20:00

Vendredi, samedi & 1er dimanche 15:00 > 19:00

M° ligne 2 > Gare Jean Lebas – Bus > n°30 – 33 – CIT5 – Z6

Parking & V’lille > Gare Jean Lebas & Musée La Piscine



Suspens