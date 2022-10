NARRATIVES : Parcelles de soleil Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie, 22 octobre 2022, Roubaix.

NARRATIVES : Parcelles de soleil Samedi 22 octobre, 15h00 Bureau d'Art et de Recherche | QSP Galerie

Entrée libre

Une clôture festive de NARRATIVES sous le signe des mots… Et une ode vivante faisant la part belle aux autrices et à ceux qui portent avec ou en eux la voix de ces écritures et visions féminines. handicap moteur mi

Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie 112 avenue jean lebas, Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Metro : ligne 2 Gare Jean Lebas – Bus : n° 30, 33, CIT 5, Z6

03 62 28 13 86 http://www.le-bar.fr https://www.facebook.com/BARRoubaix/ Le B.A.R. explore les pratiques plastiques les plus contemporaines en privilégiant certains mediums : l’art vidéo, le design (mode, textile), la ville (en tant qu’espaces, architecture, lieu social…), le graphisme, le livre d’artiste, les cultures populaires et urbaines. Et le dessin, pris dans un sens large et parfois détourné (animé, tracé, dans l’espace, installé, textile…) est un champ d’investigation qui s’alimente en continu au fil des projets. Conduire les artistes à questionner leurs pratiques et à travailler avec les publics sur leur lieu de vie qu’est Roubaix sont les principaux objectifs de l’association. Tourné vers la ville le B.A.R. initie des formes de rencontres dans et hors de ses murs.

Dernier rendez-vous dans le cadre de l’exposition NARRATIVES. Après des performances artistiques et théâtrales, une balade artistique, et une rencontre autour des éditions, un temps de partage artistique et de lectures poétiques est programmé.

Une clôture festive sous le signe des mots… Et une ode vivante qui fait la part belle autant aux autrices qu’à ceux qui portent avec ou en eux la voix de ces écritures et visions féminines.

PROGRAMME

15-18:00 | Carole Darcy offrira aux visiteurs du BAR 50 petites photographies numérotées et signées correspondant au point de départ de sa série de dessins présentés actuellement à la galerie. À ses photographies seront associées des petits sachets de graines qui permettront de disperser des parcelles de soleil définitives.

18-19:00 | Bruno Morello, Jack Marrant, Véronique Lenglet, Lucie Santos… et invité.es interpréteront ou liront des textes poétiques issus de leur propre plume ou de celle des artistes présentées dans l’exposition NARRATIVES.

15-19:00 | Présentation de e.xplo Roubaix : web application offerte par le BAR pour repenser le passé industrialo-textile roubaisien avec une approche réelle, artistique et phygitale.

Carole Darcy : « Au commencement, il y avait une devanture d’institut de beauté photographié au hasard d’une rencontre. Façade défraichie et obstruée. Cette confrontation avec la désolation allait de pair avec le funeste destin de l’âne Baltazar dans le film de Robert Bresson. La beauté n’était plus et la cruauté l’avait emportée.

Il fallait donc plus que jamais croire aux contes et semer un jardin.

L’émerveillement était ici de mise pour un printemps où la quotidienneté deviendrait impossible. »



