Visite « Sur les pas des contrebandiers » Bureau d’Accueil Touristique Sare, 3 juillet 2023, Sare.

Sare,Pyrénées-Atlantiques

Visite de l’église, du fronton, de ses maisons labourdines, de sa voie médiévale et ses fameux oratoires (ex voto de marins pêcheurs).

Evocation de son passé historique, patrimonial, économique (agriculture, pêche et contrebande) et des traditions (pelote et force basque, fêtes et chasse à la palombe).

Ses personnages célèbres : E. de Montijo, Napoléon III, W. Churchill, P. Loti, L. Mariano, le curé écrivain P. Axular et anthropologue Barandiaran.

Visite de la ferme aux fresques, lieu unique, une découverte artistique majeure, carrefour de l’art et de l’histoire du Pays Basque : Fresques de Gaspar Montes Iturrioz au rez de chaussée.

Ce lieu accueillit tous les chanteurs, danseurs et artistes (réfugiés de 1936) pour partir ensuite en tournée en Europe pour dénoncer le franquisme à travers l’art. Visite de l’exposition sur la pelote basque avec explications..

Bureau d’Accueil Touristique

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Tour of the church, fronton, typical Labourdine houses, the medieval road and its famous oratories. A look at the past from the point of view of the town’s history, heritage, economy and traditions : pelote and Basque strong-man games, festivals, pigeon hunting. The celebrities: E de Montijo, Napoleon III, W. Churchhill, P.Loti, L.Mariano, The writer P. Axular and the anthropologist Barandiaran. Visit the exposition on the Pelote Basque with explanations.

Visita de la iglesia, el frontón, sus casas labordinas, su camino medieval y sus famosos oratorios (ex voto de pescadores).

Evocación de su pasado histórico, patrimonial, económico (agricultura, pesca y contrabando) y de sus tradiciones (pelota y fuerza vasca, fiestas y caza de la paloma).

Sus personajes famosos: E. de Montijo, Napoleón III, W. Churchill, P. Loti, L. Mariano, el sacerdote escritor P. Axular y el antropólogo Barandiaran.

Visita al caserío de los frescos, un lugar único, un gran descubrimiento artístico, una encrucijada de arte e historia en el País Vasco: frescos de Gaspar Montes Iturrioz en la planta baja

Este lugar acogió a todos los cantantes, bailarines y artistas (refugiados de 1936) para recorrer Europa y denunciar el franquismo a través del arte. Visita a la exposición de pelota vasca con explicaciones.

Besichtigung der Kirche, des Giebels, der labourdinesischen Häuser, des mittelalterlichen Weges und der berühmten Oratorien (Votivgaben von fischenden Seeleuten).

Beschwörung seiner historischen, patrimonialen, wirtschaftlichen Vergangenheit (Landwirtschaft, Fischerei und Schmuggel) und seiner Traditionen (Pelota und baskische Kraft, Feste und Taubenjagd).

Seine berühmten Persönlichkeiten: E. de Montijo, Napoleon III, W. Churchill, P. Loti, L. Mariano, der schreibende Pfarrer P. Axular und Anthropologe Barandiaran.

Besichtigung des Bauernhofs mit den Fresken, einem einzigartigen Ort, einer bedeutenden künstlerischen Entdeckung, einem Kreuzungspunkt von Kunst und Geschichte des Baskenlands: Fresken von Gaspar Montes Iturrioz im Erdgeschoss

Dieser Ort beherbergte alle Sänger, Tänzer und Künstler (Flüchtlinge von 1936), um anschließend auf Tournee durch Europa zu gehen und das Franco-Regime durch die Kunst anzuprangern. Besuch der Ausstellung über die baskische Pelota mit Erläuterungen.

