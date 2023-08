St Jean Pied de Port, Plus Beaux Villages de France : visite guidée Bureau d’Accueil Touristique Saint-Jean-Pied-de-Port, 11 septembre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Nous vous invitons à remonter le temps, grâce à la découverte de ce patrimoine unique. Appréciez la vue sur les Pyrénées tout en foulant les pavés centenaires. Vous apprendrez la petite et la grande histoire de St Jean Pied de Port avec notre Guide conférencier. Vous deviendrez le temps d’une visite, un pèlerin de St Jacques de Compostelle, lors de la traversée de la rue de la citadelle..

2023-09-11 fin : 2023-09-11 12:00:00. .

Bureau d’Accueil Touristique

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



We invite you to go back in time and discover this unique heritage. Enjoy the view of the Pyrenees while walking on the century-old cobblestones. You will learn about the history of St Jean Pied de Port with our guide. You will become the time of a visit, a pilgrim of St Jacques de Compostelle, during the crossing of the street of the citadel.

Le invitamos a retroceder en el tiempo y descubrir este patrimonio único. Disfrute de las vistas de los Pirineos mientras pasea por los adoquines centenarios. Conocerá la historia de St Jean Pied de Port con nuestro guía. Se convertirá en un peregrino de St Jacques de Compostelle durante su visita, mientras cruza la calle de la ciudadela.

Wir laden Sie ein, dank der Entdeckung dieses einzigartigen Erbes in die Vergangenheit zu reisen. Genießen Sie den Blick auf die Pyrenäen, während Sie über das jahrhundertealte Kopfsteinpflaster laufen. Mit unserem Guide Conferencier lernen Sie die kleine und große Geschichte von St Jean Pied de Port kennen. Wenn Sie die Rue de la Citadelle überqueren, werden Sie zum Jakobspilger.

Mise à jour le 2023-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque