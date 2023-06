Visite guidée historique de la ville d’Eu : mille ans d’histoire Bureau d’Accueil Touristique Eu, 16 septembre 2023, Eu.

La ville d’Eu, dernier domaine royal de France, possède un patrimoine exceptionnel. Ses monuments suscitent l’admiration et rappellent la foi et le génie de ses bâtisseurs.

Visite guidée des principaux monuments de la ville : la Collégiale, la Chapelle du Collège des Jésuites et l’Hôtel-Dieu.

Bureau d'Accueil Touristique Place Guillaume le Conquérant, 76260 Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

