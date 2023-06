Visite guidée : les statues de la ville d’Eu Bureau d’Accueil Touristique Eu, 16 septembre 2023, Eu.

Visite guidée : les statues de la ville d’Eu Samedi 16 septembre, 11h00 Bureau d’Accueil Touristique Durée 1h, RDV bureau d’accueil touristique.

Perce les mystères des statues de la ville d’Eu. Avec un plan de la ville et un livret (fournis par l’Office de Tourisme), découvre les histoires qui se cachent autour des monuments de la ville : la Collégiale, le Château, l’Hôtel-Dieu et la Chapelle du Collège des Jésuites.

Bureau d’Accueil Touristique Place Guillaume le Conquérant, 76260 Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 86 05 69 »}, {« type »: « email », « value »: « info@destination-letreport-mers.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.destination-letreport-mers.fr/la-destination/nos-visites/visites-guidees-de-loffice-de-tourisme/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

