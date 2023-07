Sur le chemin de ronde à Entrevaux BUREAU D’ACCUEIL D’ENTREVAUX Entrevaux Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Sur le chemin de ronde à Entrevaux
16 et 17 septembre
BUREAU D'ACCUEIL D'ENTREVAUX
Renseignements : 04.93.05.46.73 / entrevaux@verdontourisme.com
Emprunter le chemin de ronde d'Entrevaux, cité Vauban
porte royale 04320 Entrevaux
Alpes-de-Haute-Provence
Provence-Alpes-Côte d'Azur
04 93 05 46 73
http://www.entrevaux.info
village médiéval fortifié avec sa Citadelle perché à 150m au dessus du village

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

