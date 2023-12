Conférence sur les NFT Bureau culturel Genève, 5 mars 2024 18:00, Genève.

La marmite des NFT est à nouveau en train de bouillir.

Cette séance informative vous propose de comprendre ce que sont les NFT avant de bondir directement sur les nouveautés actuelles : la popularité de la blockchain publique Solana, le Portefeuille fantôme (Wallet Phantom), les plateformes concurrentes de X et Discord, quoi de neuf côté métavers, etc.

Le Bureau culturel vous propose d’en découvrir plus en ligne sur cette étrange entité avec Cyril Dieumegard, formateur en nouvelles technologies. Vous avez toujours accès aux six premières séances informatives et pourrez poser vos questions en direct lors de cette 7ème séance.

Images © 9GAG, PudgyPenguinsKing & Stickydaoofficial

Bureau culturel Rue de Berne 63 Genève 1201 Les Pâquis Genève https://bureauculturel.ch/ge/apprendre/nft2024

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-05T19:00:00+01:00 – 2024-03-05T21:15:00+01:00

Bureau culturel & personnages de 9GAG, PudgyPenguinsKing & Stickydaoofficial