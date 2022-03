Burbure Paradis par la compagnie Il était une fois, proposé par l’association BAVAR Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Il y a un roi, une reine, un grand père qui travaillait à la mine, un autre qui était épicier-confiseur. Il y a deux grands-mères fofolles. Il y a de la musique, des chansons, un chemin d’écolier et une cour de récré. Et puis il y deux conteurs : un ch’ti et un breton qui font la ribouldingue entre Burbure et Matigné- Ferchaux. Il y a de la sagesse et des contes merveilleux, mais pas de raton laveur ! Conte à partir de 7 ans.

