Centre d’animation Lalande, le vendredi 8 octobre à 18:00

### Dans le cadre de l’événement Respirez ! et en partenariat avec le festival FREDD **Paolo Pisanelli, 2015, 1h25** Les tensions et les passions d’une ville plongée dans un nuage de smog, une ville en état d’ébriété à un niveau insoutenable. Air, terre et eau sont empoisonnés par la pollution industrielle. La colère des habitants et les rêves de chacun sont racontés dans la chronique d’une webradio nomade qui marque le rythme du film, et chasse les événements qui se produisent à la zone crépusculaire, entre les sons aliénants, les odeurs et les révélations soudaines de l’irrespirable beauté de la région. **Projection suivie d’un débat en présence de l’équipe du festival FREDD.**

Centre d’animation Lalande 239 Avenue de Fronton, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T18:00:00 2021-10-08T19:30:00