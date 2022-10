Bunny’s Bar Théâtre Darius Milhaud, 9 septembre 2022, Paris.

Du vendredi 09 septembre 2022 au vendredi 02 décembre 2022 :

vendredi

de 21h15 à 22h30

. payant Tarif plein : 18€ / Tarif habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€* / Tarif réduit : 12€* (demandeurs d’emploi, minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiants, moins de 26 ans, Passculture19e) / *Réduction valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

Ce soir au Bunny’s Bar, il y a du changement dans l’air ! Une comédie jubilatoire de Josiane Balasko sur l’imprévisibilité des événements et les surprises de la vie !

Dans le vestiaire du Bunny’s Bar, une boîte de strip-tease minable, Anita, dame vestiaire, fête sa dernière nuit de travail. Elle doit rejoindre Paul à Metz pour une nouvelle vie. Jacques, le portier, est sceptique quant aux qualités du fiancé qu’il n’a jamais vu qu’en photo et dont la tête ne lui dit rien qui vaille… Mais, après tout, il a d’autres chats à fouetter : Betty, la remplaçante d’Anita, vient de faire son entrée et Jacques en est tout retourné ! Ces quatre joyeux personnages avancent dans leurs vies mais pas forcément comme on l’aurait prédit !

Avec ces 4 personnages forts et drôles, aussi pathétiques qu’attachants, cette pièce met en scène la comédie humaine, l’imprévisibilité des événements, la fragilité des certitudes et nous rappelle que rien n’est jamais défini à l’avance… Une pièce jubilatoire soutenue par l’humour lapidaire et désormais célèbre de Josiane Balasko.

Autrice : Josiane Balasko

Mise en scène : Magali Flamand

Interprètes : Lauriane Axilais – Romain Champoux – Christelle Blanchet – Baptiste Luciani

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

Contact : 0142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/bunny-s-bar/

Chloé Aubel Bunny’s Bar