Betschdorf Découvrez une exposition sur la bataille Hatten-Rittershoffen de janvier 1945 Bunker PC Reimerswiller Betschdorf, 15 septembre 2023, Betschdorf. Découvrez une exposition sur la bataille Hatten-Rittershoffen de janvier 1945 15 – 17 septembre Bunker PC Reimerswiller entrée libre Découvrez une exposition sur la bataille Hatten-Rittershoffen lors des opérations militaires Nordwind janvier 1945. Vous pourrez également découvrir l’exposition « Betschdorf, il était une fois » et l’exposition « Soldat d’hier et d’aujourd’hui, camp militaire d’Oberhoffen-sur-Moder ». Bunker PC Reimerswiller 4 rue des Potiers 67660 Betschdorf Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est 0688577857 [{« type »: « phone », « value »: « 6-88-57-78-57 »}] Le bunker est un musée historique sur la commune et l’opération Nordwind en janvier 1945.

C’est également un lieu de mémoire pour les régiments qui composent le camp militaire d’Oberhoffen-sur-Moder. parkings gratuits, sanitaire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T19:00:00+02:00 – 2023-09-15T22:00:00+02:00

