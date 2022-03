Bunker Le Grand Bleu, 24 avril 2022, Lille.

Bunker

du dimanche 24 avril au samedi 28 mai à Le Grand Bleu

**Un spectacle présenté dans le cadre du festival Youth is Great #7** ——————————————————————— **Théâtre documentaire participatif – 45min – Dès 12 ans** Les adultes ont disparu, une poignée de survivants ont trouvé refuge dans un abri, échappant ainsi à la fin du monde qu’ils ont connu. Dans ce confinement de la dernière chance, les adolescents sont contraints d’imaginer les moyens de leur existence et de dessiner les contours du monde qu’ils souhaitent rebâtir. Au travers d’un dispositif original, le collectif l a c a v a l e donne la parole à la jeunesse dans une création territoriale, documentaire et participative. Chaque bunker, installé sous le regard d’un artiste-parrain, sert d’écrin à la fabrication d’une histoire inédite avec des jeunes issus du territoire où il s’installe. Mêlant enjeux réels et fiction dystopique, embrassant une variété d’approches artistiques, le spectacle constitue aussi une belle manière d’entendre et de faire résonner la parole des adolescents d’aujourd’hui. _Restitution lilloise au Grand Bleu :_ **_le dimanche 24 avril à 16h._** _Restitution finale au Grand Bleu dans le cadre de lille3000 – UTOPIA :_ **_le samedi 28 mai à 19h._**

Gratuit

Après la fin du monde, quelques adolescents survivants, enfermés ensemble, doivent coopérer pour survivre et construire le futur.

Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Bois-Blancs Nord



