Bunker Clubhouse Pop-Up du End Times Girls Club au 3537 3537, 19 mai 2023, Paris.

Du samedi 20 mai 2023 au dimanche 21 mai 2023 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Vous êtes chaleureusement invités à la soirée pyjama du End Times Girls Club. Nous organisons un événement spécial au Bunker Clubhouse Pop-Up situé au 3537 !!!!!

LA FÊTE EST FINIE – SOS ! XOXO

Vous êtes invitée à la soirée pyjama du END TIMES GIRLS CLUB qui se déroulera dans le Bunker Clubhouse au 3537 !!!!!. End Times Girls Club est un guide de survie à l’apocalypse pour les filles qui se préparent à entrer dans le 25e siècle. .–. .- .-. – -.– .—-. … / — …- . .-. / .-.. — … . .-. … (La fête est finie, perdants)

*Cet endroit va devenir le QG de notre club/société humaine, alors nous faisons un pop-up pour lancer les choses. Avez-vous déjà pensé à l’aspect poussiéreux que vous aurez lorsque la fin des temps arrivera ? Alors venez vous équiper avec de nouvelles compétences, de nouveaux produits, et de nouvelles

sœurs pour la vie ! Nous -pouvons- tout faire :)*

Ouverture : 19 mai, de 18h à 22h

Représentation à 19h30 – End Times Girls Club présente une soirée de code morse : un mélange d’instructions de survie et de lectures du journal des filles d’End Times.

Evénement : Du 20 au 21 mai, de 11h à 19h

Les 20 et 21 mai, de 13h30 à 14h – Les ateliers End Times Girls Club présentent une leçon sur l’utilisation du soleil pour déterminer votre position sur une carte – démonstration de navigation céleste dans la cour (en fonction de la météo, il faut du soleil).

Rez-de-chaussée – Entrée libre

Vous ne connaissez pas End Times Girls Club ?

« End Times Girls Club » est un projet de recherche et de performance mené par Rose Schlossberg depuis près d’une décennie. À l’origine, il s’agissait d’une page YouTube, s’inspirant des vidéos de maquillage, qui prodiguait des conseils de survie insolites, tels que la fabrication d’une boussole flottante dans un cocktail. Au fil du temps, le projet a pris différentes formes : une installation appelée Slumber Party Bunker à New York en 2013, un pilote de télévision produit par Lorne Michaels, le producteur de l’émission Saturday Night Live, en 2017, et plus récemment, une chaîne TikTok où elle enseigne aux adolescents et aux censeurs chinois comment fabriquer du savon à partir de suif de bœuf et de cendres de bois, afin de se préparer à un rendez-vous galant après une explosion nucléaire !

Rose Schlossberg et Rachel Libeskind collaborent sur des projets créatifs depuis près de 15 ans. Pour le siège parisien de l’ETGC, Rachel Libeskind créera une nouvelle œuvre visuelle.

Rose Schlossberg (née à New York en 1988) est une artiste et réalisatrice qui réside et travaille entre Ojai et Los Angeles. Sa pratique artistique oscille entre l’idiotie et l’intelligence, allant de l’un à l’autre. Elle exerce en tant que scénariste et réalisatrice pour le cinéma et la télévision, tout en étant passionnée par la préparation à l’apocalypse. Après des études en réalisation de documentaires et en littérature anglaise à l’université de Harvard, elle a obtenu une maîtrise dans le domaine des télécommunications interactives à l’université de New York, en se concentrant sur l’installation vidéo. Schlossberg a collaboré à des projets télévisés avec des sociétés telles que Broadway Video, TruTV et Warner Brothers TV. Elle a également produit et écrit une mini-série qui a remporté un Peabody Award.

Rachel Libeskind (née à Milan en 1989) est une artiste pluridisciplinaire dont la pratique artistique repose sur la recherche et explore la construction de l’histoire ainsi que le pouvoir durable des images. À travers ses travaux de collage, d’installation, de vidéo et de performance, Libeskind s’approprie et recontextualise des images pour perturber les frontières préétablies, que ce soit entre le personnel et le public, l’ancien et le contemporain, ou le sociétal et le culturel, révélant ainsi des parallèles inattendus. Elle vit et travaille actuellement à Berlin, en Allemagne, et a présenté des expositions individuelles, des installations et des performances à travers le monde. Rachel Libeskind est titulaire d’une licence avec mention de l’université de Harvard.

3537 35-37 rue des Francs-Bourgeois 75004 Paris

Contact : https://3537.org/END-TIMES-GIRL-CLUB 0609556917 latif.samassi@dsm-p.com https://3537.org/END-TIMES-GIRL-CLUB

END-TIMES-GIRL-CLUB