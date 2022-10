BUNKER BRESTOIS #5 Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

2022-10-21 22:00:00 – 2022-10-21 04:00:00

Finistre ELECTRO / TECHNO – BR*FR La grande fête en famille avec les crews électroniques brestois ! Les collectifs électro font leur rentrée avec un Bunker brestois très prisé, qui s’est imposé comme le rendez-vous incontournable pour tout amateur·ice de musiques électroniques qui se respecte !

Du Club à la Grande Carène en passant par le Hall, 20 crews brestois vous promettent une grand-messe électronique de haute voltige. Groove fédérateur, techno fiévreuse et club music d’avant-garde, toute la famille sera réunie ! N’attendez pas pour prendre votre billet, on peut déjà vous prévenir que ce sera complet ! Avec : Astropolis • Atelier Printig • B Side • Conne Action • Commence par Maman • Exalt • Funky Touch • Glory All • Go Deep • Horizons • Les Opticiens • Lunatik • Night Birds • Radio Lune • Secthor West • Séquence • UuU • Versatyl • VÏSÜ • Westsound Ouverture des portes à 22h00 – fin de soirée : 04h00

Etant donné les horaires de cette soirée, l’accès ne sera pas autorisé aux moins de 18 ans. Tarifs :

Abonné.e 14€ en prévente (+frais), 16€ sur place

Plein tarif 17€ en prévente (+frais), 19€ sur place

Tarif réduit 15€ en prévente (+frais), 17€ sur place

contact@lacarene.fr +33 2 98 46 66 00 https://www.lacarene.fr/BUNKER-BRESTOIS-5.html

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest

