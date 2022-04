BUNKER 638 -COMMEMORATIONS DU 8 MAI Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault Visite du bunker et passage d’un convoi de véhicules militaires du débarquement en Provence à 15h30.

Visite, passage d'un convoi de véhicules militaires du débarquement en Provence à 15h30.

(Camping de la Tama accès fléché piéton par l'arrière des Dunes)

+33 6 22 60 51 83

Visite du bunker et passage d'un convoi de véhicules militaires du débarquement en Provence à 15h30.

(Camping de la Tama – Accès fléché piéton par l'arrière des Dunes)

(Camping de la Tama – Accès fléché piéton par l’arrière des Dunes) Agde

